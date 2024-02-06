Зазвичай глінтвейни готують на основі вина — це гарячі напої, ароматизовані спеціями та фруктами, що дуже підходять для зими. Але не всім можна алкоголь, хтось за кермом, хтось із дітьми, але багато хто хоче взяти в дорогу чи на прогулянку щось зігріваюче та смачне. Пропоную приготувати глінтвейн на основі вишневого соку та чорного чаю. Я, наприклад, люблю такий напій брати в лазню чи на прогулянку в ліс.

300 мл вишневого соку

200 мл води

1–2 чайної ложки розсипного чорного чаю

1 паличка кориці

корінь свіжого імбиру (2 см)

2 бутони гвоздики

2 шт. кардамону

1 зірочка бадьяна

мед (за смаком)

1 середній апельсин

Чорний чай заварити окропом, укутати, дати настоятися 5 хв. Вишневий сік (можна зварити насичений компот із заморожених вишень) налити в каструлю. Додати всі спеції. Імбир і апельсин нарізати скибочками. Поставити на вогонь і дати закипіти. Зняти з вогню, накрити кришкою, укутати каструлю. Дати настоятися 15 хв. В ароматний вишневий сік влити чай через ситечко. За смаком додати мед. Якщо збираєтеся на прогулянку в ліс або парк, налити в термос. Я зазвичай ще підігріваю напій, бо він стає не дуже гарячим.

Станіслава КОХАНЧУК. м. Чернівці.