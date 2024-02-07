Земельний податок у 2024 році сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і постійні землекористувачі-фізичні особи (п.269.1 ст.269 Податкового кодексу), інформують у ДПС України.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та щодо земельного податку на відповідній території. Ці рішення доступні на сайті територіальних громад.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в ст.281 ПКУ.

Зокрема, від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; тобто від сплати звільняються фізичні особи, які брали участь в АТО, ООС та відповідно до норм Закону визнані ветеранами війни;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше 2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га;

для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

Пунктом 281.4 ст.281 ПКУ визначено, що якщо фізична особа, визначена в п.281.1 ст.281 ПКУ, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених п.281.2 ст.281 ПКУ, то вона до 1 травня поточного року подає письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок із базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву. Якщо право на пільгу в платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

Разом із цим від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі їх в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.