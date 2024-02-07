Узимку їх не викидаю, а збираю та висушую до ламкого стану. Потім подрібнюю в блендері. Мандаринові шкірочки поліпшують характеристики ґрунту, бо містять вітаміни, а головне — пектин. Він добре вбирає вологу, а в міру висихання віддає її. До складу ґрунту додають до 20 відсотків порошку мандаринових шкірочок.

Розпочинається сезон розсади. Мандариновий компонент для ґрунтосумішей буде дуже корисним. Іноді можна зустріти інформацію, що шкірочки підкислюють ґрунт, але в такій кількості кислотність ґрунту вони аж ніяк не підвищують. А також не відлякують хробаків, а навпаки, створюють сприятливе для них середовище.

Теплої пори свіжі шкірочки можна просто прикопувати у ґрунт, щоб поступово перегнивали. А ще їх додають до компосту.

Тарас КОВІНЬКА. Київська обл.