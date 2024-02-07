Торт «Карпатка» із заварного тіста. Крем виходить дуже смачний, нагадує морозиво.

Тісто на форму 24 см:

100 мл молока

100 мл води

4 яйця

140 г борошна

80 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

Крем:

600 мл молока

160 г цукру

50 г крохмалю (картопляного)

200 г вершкового масла

сік половини лимона

2 яйця

дрібка ваніліну

цукрова пудра для оздоблення

У каструлю влити воду та молоко, додати масло, сіль. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Всипати в киплячу масу борошно, заварити тісто. Воно має зібратися в однорідну грудку. Перекласти тісто в миску, дати трохи охолонути. По одному додати яйця — кожне наступне вмішувати тоді, коли попереднє добре перемішалося з тістом.

Форму вистелити пергаментом. Рівномірно розподілити половину тіста. Зробити ложкою довільний малюнок, щоб при випіканні утворилися бугорки. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 25–30 хв. Готовий корж дістати з форми, дати охолонути. Так само приготувати другий корж.

Для крему молоко довести до кипіння. У миску вбити яйця, всипати цукор і ваніль, ретельно розтерти. Додати крохмаль, розмішати, щоб не було грудочок. Половину гарячого молока тоненькою цівкою влити в яєчну масу, швидко розмішуючи. Яєчно-молочну масу влити в каструлю з молоком. Варити на слабкому вогні до загусання, помішуючи. Готову масу зняти з вогню, дати трохи охолонути, накрити плівкою, залишити повністю охолодитися. М’яке масло збити міксером до пишності. По одній столовій ложці додавати молочну заварну масу, постійно збиваючи. Влити сік половини лимона, перемішати.

Форму, в якій випікали коржі, вистелити пергаментом. Викласти перший корж. Розподілити заварний крем. Накрити другим коржем, трохи придавлюючи. Поставити в холодильник на 6–8 год. Коли торт застигне й просочиться, дістати з форми, перед нарізанням присипати цукровою пудрою.