Торт «Карпатка» із заварного тіста. Крем виходить дуже смачний, нагадує морозиво.
Тісто на форму 24 см:
- 100 мл молока
- 100 мл води
- 4 яйця
- 140 г борошна
- 80 г вершкового масла
- 0,5 чайної ложки солі
Крем:
- 600 мл молока
- 160 г цукру
- 50 г крохмалю (картопляного)
- 200 г вершкового масла
- сік половини лимона
- 2 яйця
- дрібка ваніліну
- цукрова пудра для оздоблення
У каструлю влити воду та молоко, додати масло, сіль. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Всипати в киплячу масу борошно, заварити тісто. Воно має зібратися в однорідну грудку. Перекласти тісто в миску, дати трохи охолонути. По одному додати яйця — кожне наступне вмішувати тоді, коли попереднє добре перемішалося з тістом.
Форму вистелити пергаментом. Рівномірно розподілити половину тіста. Зробити ложкою довільний малюнок, щоб при випіканні утворилися бугорки. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 25–30 хв. Готовий корж дістати з форми, дати охолонути. Так само приготувати другий корж.
Для крему молоко довести до кипіння. У миску вбити яйця, всипати цукор і ваніль, ретельно розтерти. Додати крохмаль, розмішати, щоб не було грудочок. Половину гарячого молока тоненькою цівкою влити в яєчну масу, швидко розмішуючи. Яєчно-молочну масу влити в каструлю з молоком. Варити на слабкому вогні до загусання, помішуючи. Готову масу зняти з вогню, дати трохи охолонути, накрити плівкою, залишити повністю охолодитися. М’яке масло збити міксером до пишності. По одній столовій ложці додавати молочну заварну масу, постійно збиваючи. Влити сік половини лимона, перемішати.
Форму, в якій випікали коржі, вистелити пергаментом. Викласти перший корж. Розподілити заварний крем. Накрити другим коржем, трохи придавлюючи. Поставити в холодильник на 6–8 год. Коли торт застигне й просочиться, дістати з форми, перед нарізанням присипати цукровою пудрою.
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