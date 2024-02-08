Відтепер власники зруйнованих приватних будинків можуть отримати виплату та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці, інформує Мінцифри. Адже в Україні стартував новий етап програми «єВідновлення».

Аби подати заяву про виплати за знищене майно та розпочати будівництво, необхідно:

увійти в застосунок «Дія» та оновити його;

вибрати в розділі «Сервіси» — «єВідновлення»;

повідомити про знищене майно (якщо зробили це раніше, то повторно не потрібно);

вибрати «Заяви про виплату» — «Тип компенсації» — «Грошова виплата», заповнити заяву.

Комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації протягом 30 днів. Після цього будуть нараховані виплати, про що власника сповістять додатково.

Якщо в будинку було декілька співвласників, можна подати одну спільну заяву або кілька окремих. Кожен отримає компенсацію відповідно до своєї частки у власності.

Компенсація надходитиме двома траншами по 50 відсотків. Між ними потрібно буде подати проміжний звіт.

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