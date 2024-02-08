Відтепер власники зруйнованих приватних будинків можуть отримати виплату та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці, інформує Мінцифри. Адже в Україні стартував новий етап програми «єВідновлення».
Аби подати заяву про виплати за знищене майно та розпочати будівництво, необхідно:
- увійти в застосунок «Дія» та оновити його;
- вибрати в розділі «Сервіси» — «єВідновлення»;
- повідомити про знищене майно (якщо зробили це раніше, то повторно не потрібно);
- вибрати «Заяви про виплату» — «Тип компенсації» — «Грошова виплата», заповнити заяву.
Комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації протягом 30 днів. Після цього будуть нараховані виплати, про що власника сповістять додатково.
Якщо в будинку було декілька співвласників, можна подати одну спільну заяву або кілька окремих. Кожен отримає компенсацію відповідно до своєї частки у власності.
Компенсація надходитиме двома траншами по 50 відсотків. Між ними потрібно буде подати проміжний звіт.
ВАЖЛИВО!
- Подати заяву про зарахування коштів на картку можна лише після припинення права власності на знищений об’єкт і подачі повідомлення про початок будівельних робіт.
- Гроші з картки можна витратити тільки в будівельних магазинах і в підрядників, які беруть участь у програмі «єВідновлення» (їх повний перелік доступний за посиланням: https://erecovery.diia.gov.ua/participants.html).
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