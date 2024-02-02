Скільки разів ми нарікали на погану схожість насіння! Можливо, тому, що не стратифікували перед посівом? У природі перед тим, як прорости, насіння опиняється у вологому, а потім холодному середовищі. Тож деяким рослинам, особливо з твердою оболонкою, для кращого проростання потрібно створити такі природні умови.

Стратифікація — це заходи, спрямовані на пробудження насіння. Існують холодний, теплий і комбінований способи.

Розглянемо найпоширеніший — холодний. Для цього потрібно зімітувати зимові умови, тобто помістити насіння на 1–3 місяці в місце з температурою 0–5 градусів і вологістю 65–75 відсотків.

Перед охолодженням насіння протягом 40 хв. дезінфікують: 1 г марганцівки розчиняють у 100 мл води. Потім промивають під проточною водою, замочують на 12 год. у чистій воді та підсушують. Далі поміщають у вологий пісок, суміш піску з торфом (1:1) чи просто рихлий ґрунт, який перед тим стерилізують. На 1 частину насіння знадобиться 3–4 частини субстрату. Велику кількість насіння можна висіяти в контейнер, невелику — змішати з субстратом і закласти в поліетиленові пакети.

Для малої кількості насіння згодиться й такий спосіб: ватні диски, поролон чи марлю, складену в кілька шарів, зволожують. Розподіляють по їх поверхні насіння та накривають другим шаром такого ж матеріалу. Складають у пакети й поміщають у холодильник, погріб або інше місце з підхожою температурою. Приблизно раз на 2 тижні насіння оглядають. Стежать, аби не з’явилась пліснява. За потреби субстрат зволожують.

Підзимовий посів рослин — це також стратифікація, тільки природним шляхом. Навіть висіяні пізно восени городні культури — цибуля, морква чи петрушка — навесні проростуть значно раніше й дадуть більш дружні сходи.

ЯКОМУ НАСІННЮ ВОНА ПОТРІБНА?

Плодові: яблуня, груша, айва, персик, абрикос, слива, горобина, горіх, виноград тощо.

Декоративні чагарники: бузок, жасмин садовий, шипшина, глід, калина, магнолія тощо.

Хвойні: ялівець, туя тощо.

Багаторічні квіти: півонія деревовидна, дельфініум, ломиніс, лаванда тощо.

Тож якщо не висіяли насіння восени, ще є час його стратифікувати. Щойно помітите паростки — рослини слід висіяти в контейнери або відразу в землю.

Іван СИМАКОВ, садівник.