Спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей запрацює у травні цього року, повідомляє Мінсоцполітики.
Новий порядок взяття на облік і призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для таких українців передбачає:
- можливість подати заяву на призначення пільги на ЖКП членами родини (зараз людина має особисто звертатися до уповноважених органів за пільгами на житлово-комунальні послуги, і через цю норму далеко не всі українські захисники та захисниці можуть їх оформити);
- зменшення кількості заяв, які потрібно подавати (замість двох — одна, спрощена);
- можливість подати спрощену заяву в електронній формі;
- зменшення кількості інформації, яку треба надати для призначення пільг (через обмін і взаємодію між інформаційними системами державних органів).
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