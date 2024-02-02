Спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей запрацює у травні цього року, повідомляє Мінсоцполітики.

Новий порядок взяття на облік і призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для таких українців передбачає: