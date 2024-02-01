Що може бути краще до обіду, ніж український капусняк із квашеною капустою, пшоном і свинячими реберцями! Це ситно, смачно, наваристо та духмяно!

На 3,5 л води:

0,7 кг свинячих ребер (із прошарками сала)

0,5 кг квашеної капусти

100 г пшона

5 середніх картоплин

1 середня морквина

1 середня цибулина

10 горошин чорного перцю

5 горошин духмяного перцю

1 лавровий листок

1 чайна ложка солі

смалець (для смаження)

М’ясо розділити на шматочки, по 1 реберцю. Залити водою, варити до готовності (близько 50 хв.). Додати перець, лавровий листок.

Для засмажки в розтопленому смальці обсмажити кубики цибулі до золотавості. Додати крупно натерту морквину, смажити на повільному вогні до м’якості. Капусту порізати дрібно, щоб не було довгих смужок, викласти до засмажки. Накрити кришкою, готувати разом 10 хв.

Викласти в каструлю картоплю, нарізану кубиками, проварити 7 хв. Всипати пшоно, варити, доки крупа розвариться. Додати засмажку з капустою. Проварити 10–15 хв. Посолити (кількість солі залежить від капусти), спробувати на смак. Якщо хочете більш кисленького смаку, влити трохи розсолу з капусти. Дати капусняку настоятися під кришкою 10 хв.