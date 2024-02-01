Ну що, любі господарі, вже сверблять руки в очікуванні нового сезону? І в мене теж! Українці завжди виживали в найскрутніші часи завдяки своїй працелюбності та підтримці один одного. Тож давайте завдяки улюбленій газеті, яка нас об’єднує, ділитися порадами. Почну з себе.

Незабаром розсадний сезон. Мабуть, усі знають, що для кращого проростання насіння його можна замочити в розчині соку алое, перекису водню чи меду. Однак є й інші прості та ефективні стимулятори.

Сік картоплі. Містить у своєму складі величезну кількість корисних речовин. Тож допомагає прорости насінню. На склянку соку знадобиться 3–4 невеличкі картоплини. Аби бульби краще віддавали сік, їх спочатку заморожують. Далі розморозьте картоплини, наріжте на часточки та вичавіть сік. В отриманому розчині замочіть насіння на 6–12 год.

Проростки картоплі. Містять велику кількість гормонів, які стимулюють проростання насіння та ріст рослин. 350 г проростків залити 2 л води. Перед тим їх можна ще й подрібнити чи розім’яти руками. Залишити в теплому приміщенні на ніч. Усе, готово! Такий розчин годиться також для поливу рослин.

Лушпиння цибулі. Його розчин також збагачує насіння мікроелементами, стимулює ріст, посилює стійкість до хвороб і вірусів. Дві жмені лушпиння залийте літром окропу. Додайте ст.л. золи та ретельно перемішайте отриману суміш. Настоюйте протягом 2–3 днів. Процідіть розчин і розведіть з водою (1:3). Таким розчином корисно також поливати розсаду.

Верба. Окрім інших корисних речовин, верба містить саліцин — потужний біостимулятор. Також верба чинить сильний знезаражувальний ефект. Зріжте 12–15 молодих вербових пагонів. Подрібніть ножицями та залийте 1 л води. Настоюйте 3 доби, процідіть і додайте таку ж кількість чистої відстояної води. Все. Помістіть сюди насіння на пів години. Це ще й хороший укорінювач.

Проростки насіння. Згодиться будь-яке насіння злакових, хрестоцвітих чи інше. Я використовую насіння гірчиці. Промиваю і заливаю на 12 год. водою кімнатної температури. Потім зливаю воду, складаю насіння в широку посудину та накриваю марлею. Ставлю в темряву. Час від часу ворушу. Коли з’являться перші паростки, виставляю на світло. А коли утвориться щільний зелений килимок, подрібнюю насіння з проростками у блендері та заливаю водою кімнатної температури. На 100 г сухого зерна — 1 л води. Настоюю 2–3 год. Потім ретельно все перемішую та проціджую розчин. Настій проростків використовують лише свіжим.

Міцної та рясної вам розсади!

Тарас КОВІНЬКА. Київська обл.