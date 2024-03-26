Насіння овочів, квітів та інших сільськогосподарських рослин представлено в багатьох супермаркетах, спеціалізованих магазинах, на ринках тощо. Важливо обрати якісний посівний матеріал, адже від цього багато в чому залежить успішність майбутнього врожаю.

Для цього варто ретельно ознайомитися із супровідними документами, які реалізатори повинні пред’явити на вимогу покупця, радить Держпродспоживслужба. Зазначені документі засвідчують сортові та посівні якості насіння і мають містити таку інформацію:

назва підприємства;

адреса, де придбано насіння;

культура;

сорт (гібрид);

рік урожаю;

номер партії;

схожість;

чистота;

вологість;

походження насіння;

термін дії сертифіката, на основі якого здійснювалась перевірка посівних якостей насіння.

Ці документи повинні зберігати за місцем торгівлі протягом строку їх чинності за результатами аналізу щодо посівних якостей та пред’являти за вимогою.

Пакетик із насінням має бути виготовлений з міцного якісного паперу та охайно склеєний. При його розкритті намагайтесь не пошкодити місце, на якому вказаний номер партії.

Обов’язково зберігайте квитанцію (фіскальний чек) на придбаний товар і пакети, на яких зазначено номер партії використаного насіння.