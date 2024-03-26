Резеда запашна не може похвалитись яскравою зовнішністю. Її візитівка — надзвичайно приємний аромат, який особливо відчувається у вечірній і нічний час. Це компактний кущ заввишки 20–40 см з прямостоячими або сланкими пагонами.

Квіти в резеди дрібні, непоказні, з білуватими, зеленувато-жовтими, помаранчевими або червоними пиляками, від кольору яких і залежить їхнє забарвлення. Суцвіття — густа пірамідальна китиця. Цвіте в червні–вересні. Аби цвітіння було більш рясним, необхідно видаляти квіти, що зав’яли. Однак навіть після того, як відцвіте, кущ зберігає декоративний вигляд.

Розмножують резеду насінням, яке висівають у березні в горщики, або у квітні у відкритий ґрунт. Сходи з’являються через 10–18 днів. На розсаду висівають у ящики, заповнені сумішшю дернової, перегнійної землі та піску (1:1:0,5), злегка присипавши землесумішшю. Висаджують або проріджують у травні на відстані 15–20 см. При вирощуванні з розсади треба пам’ятати, що сіянці погано переносять пересадку без грудки землі, а потім можуть довго хворіти. Тому краще одразу висівати насіння в окремі горщики. Згодом рослина може давати самосів.

Резеда світло- і холодостійка. Добре росте на відкритих сонячних (але нежарких) місцях з удобреним, помірно зволоженим некислим грунтом, що містить вапно. Витримує напівтінь. Не любить перезволожених ділянок, бо це може спричинити загнивання кореневої системи та стебел. До хвороб особливо не схильна, шкідниками майже не уражується. Для кращого визрівання насіння слід прищипувати верхівки суцвіть із бутонами. Для збирання насіння дозрілі коробочки резеди потрібно знімати, доки не розкрились. Подальше його дозарювання проводять у теплому провітрюваному місці. Насіння зберігає схожість до 4 років. Однак варто пам’ятати, що при розмноженні резеди з насіння, зібраного з сортових рослин, виходить неоднорідне потомство.

Резеду використовують для оформлення квітників, балконів, вигонки, як горщикову культуру, на зрізування. Гарний вигляд має вона у групових посадках. Важливо тільки не висаджувати поруч інші квіти з сильним ароматом, приміром, матіолу чи левкой. Аби насолоджуватись запахом резеди, висадіть її поблизу входу в дім, обабіч лавочок, уздовж доріжок. До речі, резеда — чудовий медонос.

Є відомості, що резеда має й лікувальні властивості. Її назва пішла від латинського «resedae», що означає «лікувати», «заспокоювати». У медицині використовують як сечогінний, потогінний і знеболювальний засіб.

Катерина ОКУНЬ.