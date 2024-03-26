Смачні, ніжні, рум’яні млинці на картопляному тісті. Можна їсти з червоною ікрою чи соленою сьомгою. Або ж — із форшмаком, виходить смачно, але значно дешевше.

На 14 млинців:

400 г сирої картоплі

350 мл молока

3 яйця

180 г борошна

0,5 чайної ложки солі

Форшмак:

400 г філе оселедця

3 варених яйця

невелика цибулина

невелике зелене яблуко

100 г вершкового масла

Для форшмаку яблуко почистити від шкірочки та насіння. Оселедець, яблуко, цибулю, м’яке масло та яйця прокрутити двічі на м’ясорубці з дрібними отворами. Поставити в холодильник.

Для млинців сиру картоплю дрібно нарізати. Викласти в миску картоплю, яйця, сіль, додати трохи молока (від загальної кількості) — все збити занурювальним блендером. Має вийти однорідна маса. Якщо блендера немає, картоплю можна дрібно натерти. Всипати до картопляної маси все борошно, перемішати. Наприкінці влити решту молока, перемішати до однорідності. Тісто виходить, як на звичайні млинці.

Смажити на змащеній олією сковорідці до рум’яності з обох боків. У готові млинці загорнути начинку з форшмаку.