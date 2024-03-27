У застосунку «Моя Церква» можна знайти актуальні новини Православної Церкви України, новоюліанський церковний календар на щодень, збірник різних молитов (ранкові, вечірні, за Україну, на всяку потребу), а також актуальну мапу храмів ПЦУ, розташованих у різних куточках України.

А увімкнувши на своєму телефоні функцію GPS, ви зможете визначити відстань до найближчого з них або того, який бажаєте відвідати, й у такий спосіб знайти власну дорогу до храму, нагадують у ПЦУ.

Також у вашому профілі доступна опція духовної підтримки: для тих, хто хоче поспілкуватися зі священнослужителем, є онлайн-чат.

Не забудьте й оновити мобільний застосунок «Моя Церква». Адже тепер тут є нові функції: доступні для прослуховування аудіозаписи ранкових і вечірніх молитов, які читає Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Епіфаній, додано тексти читань із богослужбових Апостола та Євангелія на кожен день, а також повний текст богослужбових вказівок.

Якщо ви ще не завантажили цей корисний застосунок, можете скористатися посиланнями:

Google Play: bit.ly/3lqX7YP

App Store: apple.co/3hyL22F