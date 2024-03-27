За даними Центру громадського здоров’я України, у 2023 році в Україні зареєстрували 19851 людину, хвору на туберкульоз. На щастя, він виліковний. Успіх залежить від вчасно розпочатого прийому ефективних медпрепаратів і дисципліни пацієнта в дотриманні всіх рекомендацій лікаря й регулярному прийомі ліків. Існують спеціальні протитуберкульозні препарати, курс лікування якими триває від кількох місяців.

Лікування протитуберкульозними препаратами в Україні — безоплатне, наголошують у МОЗ і нагадують, що потрібно знати про симптоми цієї хвороби, діагностику та лікування.

Туберкульоз — інфекційне захворювання з аерогенним шляхом передачі. Інфекційні частинки передаються від людини до людини через повітря при кашлі, чханні, розмові чи співі. Ризик проникнення мікобактерії в легені здорової людини залежить від концентрації інфекційних частинок у повітрі та тривалості вдихання зараженого повітря.

При потраплянні мікобактерії в організм людини туберкульоз найчастіше не розвивається через реакцію імунної системи, та коли вона слабка, розвивається активне захворювання.

Симптоми хвороби:

кашель понад 2 тижні;

підвищена температура тіла понад 7 днів;

утруднене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит, безпричинна втрата ваги;

постійна слабкість;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання.

На туберкульоз може захворіти кожен, проте вищий ризик у людей, які перебувають у постійному контакті з таким хворим; які живуть з ВІЛ; які вживають наркотики, алкоголь і тютюн; людей з ослабленим імунітетом; дітей, оскільки їхня імунна система не сформована.

ДІАГНОСТИКА

Спочатку сімейний лікар проводить скринінг і опитування https://tbtest.phc.org.ua/ і за результатами в разі необхідності скеровує на обстеження мокротиння чи іншого біологічного матеріалу. Потім, за необхідності, скеровує на дообстеження до фтизіатра, котрий встановлює діагноз. Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний лікар.

Необхідність додаткового обстеження — бронхоскопію, комп’ютерну томографію та інше — фтизіатр. Проведення комп’ютерної томографії для діагностики туберкульозу є безкоштовним.