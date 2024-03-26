Опіку оформлюють переважно родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін «піклування», роз’яснюють у громадській спілці «Українська мережа за права дитини».

Опікуном чи піклувальником можуть стати родичі дитини (з урахуванням особистих відносин і можливості виконувати обов’язки) або людина з повною цивільною дієздатністю. До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування.

Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування здійснює цей заклад.

Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи.