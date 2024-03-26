Опіку оформлюють переважно родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін «піклування», роз’яснюють у громадській спілці «Українська мережа за права дитини».
Опікуном чи піклувальником можуть стати родичі дитини (з урахуванням особистих відносин і можливості виконувати обов’язки) або людина з повною цивільною дієздатністю. До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування.
Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування здійснює цей заклад.
Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи.
- Збір і подання документів до Служби у справах дітей.
- Перевірка документів і житлових умов (до 5 днів).
- Навчання кандидатів в опікуни, які не є родичами дитини (курс 72 год.).
- Винесення на розгляд Комісії із захисту прав дітей рішення про доцільність бути опікуном/піклувальником для конкретної дитини.
- Підготовка рішення органу опіки та піклування.
- Прийом дитини в родину.
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