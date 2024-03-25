Шніцелі виходять м’якими всередині та хрусткими ззовні. Замість батона до фаршу додаю житній хліб — з ним виходить ароматніше.

800 г фаршу (свинина та яловичина)

200 г черствого житнього хлібу

4 яйця

1 середня цибулина

3 зубчики часнику

панірувальні сухарі

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

олія

Зрізати скоринки з хліба, замочити його у воді, віджати. М’ясо, цибулину, хліб і часник двічі прокрутити через м’ясорубку. Додати 2 яйця, посолити, поперчити, перемішати та відбити фарш — з невеликої висоти з силою покидати в миску кілька разів. Так маса добре триматиме форму.

Для панірування 2 яйця збити з дрібкою солі. Із фаршу вологими руками сформувати спочатку котлетку, а потім розплющити її на биток 8 мм завтовшки. Змастити яйцем, присипати панірувальними сухарями. Викласти на сковорідку з розігрітою олією, смажити під кришкою до готовності, приблизно по 4 хв. з кожного боку.

Я частину заморожую, а частину готую одразу — виходить і вечеря, і заготовка на майбутнє.

Світлана БОРТНИК. м. Одеса.