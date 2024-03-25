Шніцелі виходять м’якими всередині та хрусткими ззовні. Замість батона до фаршу додаю житній хліб — з ним виходить ароматніше.
- 800 г фаршу (свинина та яловичина)
- 200 г черствого житнього хлібу
- 4 яйця
- 1 середня цибулина
- 3 зубчики часнику
- панірувальні сухарі
- 1 чайна ложка солі
- чорний мелений перець
- олія
Зрізати скоринки з хліба, замочити його у воді, віджати. М’ясо, цибулину, хліб і часник двічі прокрутити через м’ясорубку. Додати 2 яйця, посолити, поперчити, перемішати та відбити фарш — з невеликої висоти з силою покидати в миску кілька разів. Так маса добре триматиме форму.
Для панірування 2 яйця збити з дрібкою солі. Із фаршу вологими руками сформувати спочатку котлетку, а потім розплющити її на биток 8 мм завтовшки. Змастити яйцем, присипати панірувальними сухарями. Викласти на сковорідку з розігрітою олією, смажити під кришкою до готовності, приблизно по 4 хв. з кожного боку.
Я частину заморожую, а частину готую одразу — виходить і вечеря, і заготовка на майбутнє.
Світлана БОРТНИК. м. Одеса.
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