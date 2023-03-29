Тюфтельки з сочевиці та рису — це швидко та просто, водночас смачно й бюджетно!

150 г круглого рису

100 г зеленої сочевиці

1 маленька цибулина

1 маленька морквина

1 чайна ложка солі (без верху)

0,5 чайної ложки хмелі-сунелі

олія

борошно

Для соусу:

300 мл води

2 столові ложки томатної пасти

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

1,5 столові ложки борошна

Сочевицю залити 200 мл води, варити від моменту закипання приблизно 25—30 хв. до м’якості. Дати повністю охолонути, подрібнити на пюре блендером. Цибулину нарізати дрібними кубиками. Морквину середньо натерти. Обсмажити овочі разом у невеликій кількості олії до м’якості. Дати охолонути.

Сочевицю додати до рису (його необхідно відварити, щоб вийшов в’язким і не розпадався). Додати овочі. Всипати сіль, хмелі-сунелі, ретельно вимісити. Руки змочити водою, сформувати невеликі тюфтельки (18 шт.). Обкачати в борошні й обсмажити в олії до хрусткої скоринки (по 3—4 хв.).

Для соусу змішати в каструльці борошно з 50—70 г води, перемішати, щоб не було грудочок. Додати томат. Долити воду, що залишилася, перемішати до однорідності. Всипати сіль, цукор. Довести на вогні до кипіння, проварити 1 хв. до загусання. Полити соусом тюфтельки й одразу подавати з гарніром.