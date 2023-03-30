Для всіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату ЖКП, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні вона призначатиметься на наступний період (до квітня 2024 року), й однією з умов для цього є відсутність заборгованості за комунальні послуги, нагадують у Мінсоцполітики.

Житлова субсидія, відповідно до законодавства, не призначається за наявності простроченої понад 3 місяці заборгованості з оплати ЖКП, строк позовної давності якої не минув, а загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії. При цьому, з метою забезпечення державною підтримкою осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості з оплати ЖКП за умови документального підтвердження її сплати або укладення з надавачем послуги договору про реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами ПФУ за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації.

Водночас залишилася можливість звернення громадян із питань надання субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської рад відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАП, а також через «Дію».