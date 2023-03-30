Відчуття сильної втоми — не завжди результат перепрацювання. Воно може бути й ознакою нестачі в організмі вітаміну В12. Особливо ж якщо супроводжується слабкістю, прискореним серцебиттям, задишкою, блідістю шкіри чи головним болем.

Цей вітамін причетний до вироблення червоних кров’яних тілець і створення структури ДНК. Його дефіцит може загрожувати порушеннями кровотворення, нервовими розладами, втратою пам’яті й зору, депресією, атеросклерозом, жировим гепатозом. Тож за наявності вищезгаданих симптомів поміркуйте, чи достатньо у вашому раціоні продуктів, які є надійними джерелами вітаміну, — курятини, яловичини, печінки, риби, молока, сиру, йогурту, яєць? Для тих, хто не споживає продукти тваринного походження, таким джерелом можуть стати добавки вітаміну B12. А для перевірки його рівня в організмі лікар може порекомендувати пацієнту здати кров із вени на ціанокобаламін.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.