Тільки-но починають з’являтися на бузку бруньки, слід заготовити їх і засушити.

Відвар вживають при болях у суглобах ніг. Чайну ложку бруньок залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3—4 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 15— 20 хв. до їди.

Відвар із щойно заготовлених бруньок бузку ще корисніший. Приготування та вживання — аналогічне.

Готують і спиртову настоянку для натирань суглобів: 100 г свіжих бруньок на 0,5 л 56-відсоткового спирту. Настоювати 12 днів у темному теплому місці. Не проціджувати.

P.S. Бруньки слід заготовляти тільки з білого бузку.

Тарас ЛЕХМАН.