Він виходить ніжним, м’яким, із кокосовим смаком. Тане в роті — не соромно й гостям подати.
На форму 23х23 см:
- 500 г пісочного печива
- 1 л молока
- 1 склянка цукру
- 100 г кокосової стружки
- 100 г горіхів
- 200 г вершкового масла
- 2 яєчні жовтки
- 3 столові ложки борошна
- 3 столові ложки крохмалю
- дрібка ваніліну
Горіхи підсушити на сковорідці, подрібнити на крихту. Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб було м’яким. 700 мл молока (від загального об’єму) налити в сотейник і поставити грітися. Водночас окремо змішати борошно, ваніль, цукор, крохмаль, жовтки та трохи молока (близько 50 мл — молоко додавати потроху, так у кремі не буде грудочок), розтерти.
Влити все молоко, що залишилось, розмішуючи. Цю суміш поступово влити в молоко, що закипіло. Постійно помішувати. Крем швидко загусне, тримати на вогні, помішуючи, до легкого «булькання» (близько 2—3 хв.). Зняти з вогню, дати охолонути до кімнатної температури. Масло збити міксером на пишну масу. До нього поступово додати охолоджений крем.
Торт збирати у застеленій пергаментом формі. Печиво викласти одним шаром, змастити кремом. Присипати горішками. Повторити так само інші шари. Виходять 3 шари печива. Останній шар — крем. Присипати кокосовою стружкою. Поставити в холодильник на 3—4 год.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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