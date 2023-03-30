Він виходить ніжним, м’яким, із кокосовим смаком. Тане в роті — не соромно й гостям подати.

На форму 23х23 см:

500 г пісочного печива

1 л молока

1 склянка цукру

100 г кокосової стружки

100 г горіхів

200 г вершкового масла

2 яєчні жовтки

3 столові ложки борошна

3 столові ложки крохмалю

дрібка ваніліну

Горіхи підсушити на сковорідці, подрібнити на крихту. Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб було м’яким. 700 мл молока (від загального об’єму) налити в сотейник і поставити грітися. Водночас окремо змішати борошно, ваніль, цукор, крохмаль, жовтки та трохи молока (близько 50 мл — молоко додавати потроху, так у кремі не буде грудочок), розтерти.

Влити все молоко, що залишилось, розмішуючи. Цю суміш поступово влити в молоко, що закипіло. Постійно помішувати. Крем швидко загусне, тримати на вогні, помішуючи, до легкого «булькання» (близько 2—3 хв.). Зняти з вогню, дати охолонути до кімнатної температури. Масло збити міксером на пишну масу. До нього поступово додати охолоджений крем.

Торт збирати у застеленій пергаментом формі. Печиво викласти одним шаром, змастити кремом. Присипати горішками. Повторити так само інші шари. Виходять 3 шари печива. Останній шар — крем. Присипати кокосовою стружкою. Поставити в холодильник на 3—4 год.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.