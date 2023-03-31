В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення, роз’яснюють у Безоплатній правовій допомозі.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Це передбачає п.18 ст.101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 №2011-XII.

Порядок оформлення відпустки за сімейними обставинами:

Крок 1. Військовослужбовець подає рапорт безпосередньо командиру підрозділу з документами, що підтверджують відповідну сімейну обставину.

Крок 2. Командир підрозділу передає рапорт до штабу військової частини для розгляду командиром військової частини.

Крок 3. Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Рекомендовано подавати рапорт у двох екземплярах: на одному з них мають бути дата й підпис, які підтверджуватимуть факт звернення з рапортом, або вихідний номер.

Якщо рапорт не приймають — можна звернутися по ієрархії до вищого по званню керівництва та залишити скаргу на гарячій лінії Генштабу: 0 800 500 410.