Майже кожного дня я консультую дорослих і дітей із періоральним дерматитом. Ця проблема є такою актуальною тому, що люди нерідко самі її провокують. Що ж це за хвороба і як із нею впоратися?

Періоральний дерматит (або періорофіціальний дерматит) — це хвороба шкіри, яка проявляється у вигляді плям чи прищиків, що схильні до злиття і розміщуються на обличчі, переважно — біля рота (а також біля носа та на повіках чи геніталіях — тобто всіх ділянках, де є ніжна шкіра). Може спровокувати печіння, свербіж.

Причина хвороби достеменно не відома, але вважається, що зовнішні подразники — це часті тригери. Сюди входять: косметика, косметичні процедури, глюкокортикостероїди (гормональні ліки, креми, мазі, спреї, таблетки), фтор у зубних пастах тощо. Сучасні жінки користуються косметикою доволі багато, гормональні ліки продаються без рецепта, тож не дивно, що хвороба настільки поширена. Історія її початку в кожного різна, проте далі все відбувається за схожим сценарієм.

Чи то за невірною рекомендацією лікаря, чи то через самолікування — такий висип починають змащувати гормональними кремами. Він швидко зникає, а при відміні ліків повертається. Тоді людина знову береться за крем.

Із часом хвороба ускладнюється через таке невірне лікування. Гормональні ліки заборонені при періоральному дерматиті. Їх небажано довго використовувати на обличчі та з приводу інших хвороб, стероїди можуть спричиняти періоральні дерматити самі по собі.

А жінка в той час ламає голову: а що ж вона з’їла чи які треба аналізи здати, аби виявити причину дерматиту? Все просто — хвороба щоразу ускладнюється від гормональних ліків і спалахує після їх відміни.

Звичайно, такий дерматит буває не тільки при гормональному лікуванні. Але саме ця історія дуже типова.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ ПРИ ЦІЙ ХВОРОБІ

✔ Робити обстеження, щоб виявляти «причину». Якщо лікар впевнений у діагнозі — лікуємо лише шкіру.

✔ Сидіти на дієті. Поява висипу не пов’язана з алергією чи окремими продуктами.

✔ Користуватись гормональними ліками — вони дають тимчасове полегшення, але ускладнюють перебіг хвороби в перспективі.

✔ Користуватись жирною чи агресивною косметикою. Це часті тригери.

ЧИМ ЛІКУВАТИ

Головне — відмінити гормони (якщо це можливо за станом здоров’я). Інколи лікар може відміняти ваш гормональний крем поступово.

Дерматолог також може призначити зовнішні засоби для лікування (наприклад, на основі метронідазолу, пімекролімусу, еритроміцину) або внутрішні (переважно антибіотики, зрідка — ретиноїди).

Ці ліки мають протизапальну та лікувальну активніть саме на цей вид дерматиту. Ефект помітний не відразу, потрібні тижні, місяці для лікування.

Під час різкої відміни гормонів зазвичай стається яскравий спалах висипу. Слід його перечекати, або застосовувати вищенаведені ліки, щоб зменшувати неприємні симптоми. Для догляду за шкірою оминаємо косметику, хіба що допустимі безмильні пінки для вмивання, рідкі лосьйони або креми для зволоження. Ніяких кислот, ретинолу, скрабів, пілінгів, сонцезахисних кремів тощо.

І наостанок скажу, що стероїдні ліки, безперечно, творять дива та допомагають у лікуванні багатьох хвороб, сама їх часто призначаю пацієнтам. При правильному застосуванні вони безпечні, ефективні та доступні. Проте, як і будь-які ліки, потребують дотримання правил користування, тому не займайтесь самолікуванням.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог науково-медичного центру Святої Параскеви (м. Львів).