ЧАС СІЯТИ І САДИТИ

Прагнучи якнайшвидше посіяти й посадити, не забудьте прогребти граблями по перекопаних із осені грядках. Якщо цього не зробити, поки ґрунт вологий, потім доведеться витратити значно більше зусиль, щоб вирівняти грядки, та й весняна волога буде безповоротно втрачена. Готовий до обробки ґрунт не прилипає до граблів, а кришиться, не утворюючи великих грудок. У низовинах, затінених місцях обробляємо ґрунт в останню чергу, даємо підсохнути, щоб не ущільнити.

Розкидані ділянкою органічні добрива потрібно відразу ж закладати в землю, щоб не втрачали поживні речовини. Збираємо з ділянки все рослинне сміття, що залишилося після минулого сезону, і шарами закладаємо в компостну купу, пересипаючи кожен ґрунтом або перегноєм, компостом. Якщо купу регулярно зволожувати, до осені компост дозріє. На початку квітня ще можна засіяти швидкозростаючими сидератами (гірчиця, фацелія) грядки, відведені під пасльонові культури (томати, перець, баклажани).

Готуючись до посадки, ретельно вибираємо з ґрунту кореневища пирію, осоту, берізки та інших багаторічних бур’янів. Через тиждень можна повернутися до цих грядок, щоб висмикнути бур’яни, зокрема наполегливий пирій.

До кінця місяця, якщо стоїть тепла погода і ґрунт достатньо прогрівся, можна висівати холодостійкі городні культури — редиску, моркву, щавель, редьку, капусту, салати, шпинат, цибулю ріпчасту, горох, бобові.

Та все ж не варто поспішати з посівом у відкритий ґрунт і висаджуванням розсади в теплиці. Раннє потепління часто змінюється похолоданням, а весняні поворотні заморозки гублять молоді сходи. Та й посів у недостатньо прогрітий ґрунт затримує проростання насіння. А рано висаджена розсада погано росте, бо її коренева система страждає від холодного ґрунту і не може активно живити рослини.

За теплої погоди не чекайте, поки бульби дадуть паростки: краще їх висадити. Невеликі картопляні ділянки можна накрити плівкою або нетканим матеріалом: картопля швидше зійде. «Зекономлені» навесні 1—2 тижні позитивно позначаться не лише на термінах, а й на якості та кількості врожаю. Перед посадкою вибраковуємо бульби з плямами гнилі, ниткоподібними паростками. Не садимо картоплю там, де росла в попередні роки, і поряд із грядками, де будуть томати.

У квітні вже потрібно вживати заходів щодо захисту рослин. Редису, капусті, крес-салату, гірчиці можуть зашкодити хрестоцвіті блішки. Опудріть посіви просіяною деревною золою, встановіть клейові пастки. Проти капустяної мухи допоможуть розпушування ґрунту і все та ж деревна зола. Деякі господарі, щоб уберегти капусту, редис від шкідників, вирощують їх під тонким нетканим матеріалом на дугах, щільно притискаючи його до ґрунту.

ДО РОЗПУСКАННЯ БРУНЬОК

Щойно підсохне ґрунт, потрібно очистити зі стовбурів відмерлу кору, за необхідності оновити побілку, в пристовбурні кола під час перекопування внести добрива. Обов’язково приберіть із гілок торішні плоди, щоб не стали розсадником інфекції. Якомога раніше, поки не проклюнулися бруньки, потрібно обприскати крони дерев і кущів розчинами препаратів проти шкідників і хвороб.

До розпускання бруньок варто провести обробку кущів смородини й аґрусу гарячою (70 градусів) водою, швидко обливаючи гілки душем із лійки. Цей захід досить добре позначається на подальшій вегетації та допомагає знищити шкідників, що рано прокидаються.

Квітень — найкращий час для посадки дерев і кущів та щеплень. Спочатку прищеплюють черешню, вишню, сливу, персик (кісточкові культури), а потім — яблуню та грушу (насіннєві). Така послідовність пов’язана з тим, що рух соку в кісточкових починається раніше.

У момент з’єднання прищепа має перебувати в сплячому стані, а підщепа (рослина-основа) — в активному. Із садовою суницею все просто: проведіть огляд і зніміть утеплювачі, видаліть усе хворе та засохле листя, розпушіть ґрунт і внесіть будь-яке весняне добриво. Іноді після морозної зими кущики видавлюються із землі вище, і їхня коренева система трохи оголюється. Їх треба пересадити або трохи підсипати ґрунт навколо.

ДЛЯ ГЛАДІОЛУСІВ — ЯРОВІЗАЦІЯ

Уже в перший тиждень квітня на клумбах можна висівати холодостійкий мак, матіолу, левовий зів, календулу, космею, волошки. Якщо погода стоїть холодна та суха, посіви вкривають агроволокном або плівкою. У цей же час необхідно подбати про іриси — від верхньої частини кореневища відгрібають землю, щоб добре освітлювалася сонцем, а пагони, що відростають, обробляють 1-відсотковим розчином мідного купоросу.

Поки не розпочалося активне зростання багаторічників (хризантеми, дзвіночки, флокси тощо), їх розподіляють і розсаджують.

Приступають до обрізування та формування кущів плетистих троянд, у яких вщент видаляють сухі, підмерзлі, хворі та старі пагони. На стеблах, що залишилися, вкорочують на 3—4 бруньки бічні гілки та підв’язують до опори.

Наприкінці місяця, якщо він теплий, на часі висаджувати у відкритий ґрунт бульбоцибулини гладіолусів. За пару тижнів до передбачуваного терміну посадки їх очищають від верхніх лусок і розкладають у сухому теплому місці для яровізації. Сходи гладіолусів не бояться легких заморозків, але краще не ризикувати й підгорнути їх, повністю вкриваючи землею, якщо прогнозують мінусову температуру.

До речі, не забувайте прополювати й розпушувати в квітниках ґрунт для покращення волого- та повітрообміну.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.