Його мудре, високодуховне українське поетичне слово звучить уже понад шість десятків років. І з початком великої війни воно стало ще потужнішим. Як прожив цей непростий рік, як твориться йому, з якими думками, сподіваннями зустрічає свій новий рік життя — про це говорили ми з відомим українським поетом-піснярем, народним артистом України Вадимом КРИЩЕНКОМ напередодні його першоквітневого 88-ліття.

Робимо концерт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, з дозволу та за підтримки його ректора. Приємно, що всі запрошені артисти погодилися взяти участь у цьому безкоштовному концерті. Зокрема Іво Бобул, Оксана Білозір, Надія Шестак, Алла Попова, Анатолій Паламаренко, гурти «Гетьман» та «Козацькі забави», і молоді мої колеги — гурт «Червоні маки», Дмитро Андрієць… Загалом досить багато виконавців буде.

Хоч вже в літах, — дожить до Перемоги!

Зазвичай уникав святкувати свої дні народження. Але, думаю, 89-го може вже й не бути. Або так почуватимуся, що попід руки на сцену виводитимуть, — а того дуже не хотілося б. То треба нині все ж таки провести творчий вечір.

ПРО ТВОРЧІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

На російську агресію я відгукнувся ще в 2014 році, коли шматок нашої землі рашисти відхопили. Колись, за радянських часів, написав вірш, про який у мене запитали, чи не боюсь його оприлюднювати, а редактор видавництва, щоб, мовляв, не було зайвого клопоту, викинув його з книжки, яку ми готували до друку. Ось ці рядки:

Ми до сварливих не належим.

Серед людей добро ми сієм.

Та будьмо дуже обережні,

Коли цілується росія.

Після трагічного 24 лютого я продовжував активно працювати. Чи не щодня на моїй сторінці у Фейсбуці, на сайті з’являлися нові вірші. Значна частина тих поезій увійшла до моєї нової поетичної книжки «Діждатися весни», виданої торік. Публікувалися вони і в колективних збірках «Нескорена Україна» та «Україна непереможна». Ці поезії надсилались нашим воїнам на фронт.

Веду ще відеопроєкт «Українське мереживо» на Ютуб-каналі, близько 40 випусків уже вийшло. В усьому цьому мені дуже активно допомагає моя арт-директорка Інна Павленко.

Не забував я цього воєнного року, що можу й пісню створити. Уже сім написав.