Ще з січня 2021 року набрали чинності норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі — Закон). Згідно зі ст.30 Закону всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

За порушення Закону про мову в сфері обслуговування передбачені штрафи у випадку, якщо не відреагують на зауваження. Якщо порушують ваші права на отримання інформації та послуг українською мовою, необхідно звернутися з проханням обслуговувати державною. У випадку відмови звертайтеся до керівництва суб’єкта господарювання або на гарячу лінію відповідного закладу. У випадку повторної відмови слід зафіксувати факт такої відмови та дані підприємця й звернутися зі скаргою на відповідні рішення, дії чи бездіяльність до Уповноваженого із захисту державної мови: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: skarha@mova-ombudsman.gov.ua заповнити форму скарги за посиланням: https://mova-ombudsman.gov.ua

Відповідно до Закону, якщо споживача не обслуговують державною мовою в певному закладі, Уповноважений із захисту державної мови («мовний омбудсмен») чи його представник має скласти акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголосити попередження порушнику та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складання акту.

У разі повторного порушення протягом року на підприємця складається протокол, розглядається справа про правопорушення та може накладатися штраф — від трьохсот (5100 грн) до чотирьохсот (6800 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Справа про накладення штрафу розглядається за участю представника суб’єкта господарювання.