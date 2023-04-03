Якщо у вас при звичних способі життя й раціоні почала коливатися вага, з’явилися проблеми зі шкірою та перепади настрою, не списуйте все на втому чи нерви, а перевірте стан щитоподібної залози. «Порадниця» з’ясувала, чому цей маленький орган такий важливий і як зберегти його здоров’я.

МАЛЕНЬКА, АЛЕ ВАЖЛИВА

— Щитоподібна залоза — це невеликий орган у формі метелика, розташований біля основи шиї, — розповідає ендокринолог вищої категорії Лариса ПАСТАРУС. — Попри скромний розмір, щитовидку часто називають диригентом, який відповідає за злагоджену роботу всього організму, оскільки вона регулює обмін речовин і безліч життєво важливих процесів.

Якщо щитоподібна залоза не здатна забезпечити надходження в кров необхідної кількості йодовмісних гормонів, це спричиняє відчутні, а часом і небезпечні для життя наслідки. Від постійної втоми, різких змін настрою та надмірної сухості шкіри до проблем із серцем, зором, кровообігом, нервовою системою та пам’яттю. Збої в роботі щитоподібної залози також здатні підвищити ризик розвитку інсульту та інфаркту.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

За словами лікарки, особливість патологій щитовидки — досить «розмиті» та неспецифічні симптоми, які може виявити в себе майже кожен. Найбільш поширені захворювання залози — це вузлові утворення в ній, гіпертиреоз (підвищена функція) та гіпотиреоз (знижена). За наявності вузликів можливі неприємні відчуття при ковтанні, поворотах чи нахилах голови, зміна голосу.

Для гіпертиреозу характерні нервозність, дратівливість, пітливість, тремтіння рук, тахікардія, випадіння волосся, схуднення, незважаючи на гарний апетит, відчуття постійного тепла в тілі та підвищеної вологості шкіри.

При зниженій функції щитовидки людина, навпаки, мерзне, набирає вагу, відчуває сонливість, загальмованість, забудькуватість, серцебиття сповільнюється, волосся й шкіра стають сухими.

ЩО ЛЮБИТЬ

Ось що радить робити спеціаліст для того, аби ваш «метелик» працював без збоїв і постачав організм гормонами в потрібній кількості.

✔ Уживайте більше йоду та селену. Ці хімічні елементи необхідні для нормального функціонування щитоподібної залози. Йоду багато в морепродуктах, морській капусті та рибі, журавлині, волоських горіхах, яйцях, йодованій солі (але при гіпертиреозі ці продукти протипоказані). Селен міститься в грибах, яловичій печінці, часнику, цибулі, кунжуті, насінні соняшника.

✔ Не нервуйте та не перевтомлюйтеся. Стрес негативно впливає на всі системи організму, з ендокринною включно. Додаткові фактори ризику — нестача сну та перевтома.

✔ Будьте фізично активними. Для покращення метаболізму та кровообігу необхідні мінімум пів години щоденного фізичного навантаження. Це може бути зарядка, швидка ходьба, біг, стрибки, катання на велосипеді, танці.

✔ Харчуйтеся правильно. Намагайтеся їсти більше овочів і фруктів, цільнозернових каш, обирайте нежирні сорти м’яса та риби, зведіть до мінімуму вживання фастфуду, швидких вуглеводів, копченостей, ковбас, консервів, цукру, солі. Також максимально замініть тваринні жири рослинними.

✔ Не їжте багато капусти та сої. Якщо з вашою щитовидкою є питання, не варто налягати на капусту (будь яку), особливо в сирому вигляді — вона ускладнює засвоєння йоду клітинами залози. Також до зобогенних продуктів відносять сою, свіжі шпинат, арахіс, мигдаль, редис, редьку, персики, груші.

✔ Не зловживайте кавою та колою. Від однієї чашки кави вранці шкоди не буде. Але якщо п’єте її весь день, організм отримує ударну дозу кофеїну, що підвищує рівень кортизолу. Надлишок гормону стресу негативно позначається на роботі щитовидки та уповільнює обмін речовин.

✔ Відмовтеся від шкідливих звичок. У контексті здоров’я щитовидки, окрім куріння та вживання алкоголю, сюди додається ще й любов до надмірної засмаги.

✔ Обмежте контакт зі шкідливими речовинами. Щоб не отруювати організм ззовні, не їжте і не пийте з пластикового посуду та упаковки, не контактуйте з пестицидами й гербіцидами, не захоплюйтеся побутовою хімією, використовуйте косметику з максимально натуральним складом.

Ірина КАДЧЕНКО.