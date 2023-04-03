Просто, смачно й по-домашньому! Головне — набір продуктів для них майже кожна господиня має.

600 г білоголової капусти

1 невелика цибулина

70—100 г борошна

2 середні яйця

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Капусту нашаткувати тоненькою соломкою. В каструлі скип’ятити воду, викласти капусту, варити 3—5 хв. (Можна просто залити її окропом, закрити кришкою та залишити на 10 хв.). Капусту відкинути на друшляк і дати добре стекти воді. За цей час цибулину нарізати дрібними кубиками. Обсмажити до золотавості в невеликій кількості олії. Дати трохи охолонути.

У миску викласти підготовлену капусту, додати цибулю (без олії), сіль, чорний перець, борошно та яйця. Усе перемішати.

На сковорідку налити олію, розігріти. Ложкою викладати тісто, як на оладки, і смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків (приблизно по 3—4 хв.). Знімати на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Особливо смакують такі оладки зі сметаною!