Перекис допоможе позбутися таких грибкових захворювань, як цвіль, іржа та борошниста роса.

Підготуйте розчин для обприскування: змішайте пів літра води та 4 ст.л. перекису водню (3-відсоткового).

Непогано розчини з перекисом справляються зі шкідниками (щитівки, борошнистий червець, попелиця). Для приготування розчину знадобляться: 2 ст.л. спирту, 4 ст.л. перекису та 100 г господарського мила (натріть його на тертушці). Змішайте всі інгредієнти у відрі води та обприскуйте уражені рослини.

Для покращення якості ґрунту можна приготувати розчин, який підійде для саду та кімнатних квітів: у 5 л води розведіть 2 ч.л. перекису та полийте рослини.