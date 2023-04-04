У Держпраці нагадали роботодавцям, що вони не мають права примушувати працівників отримувати заробітну плату в певному банку. Так, ч.5 ст.24 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) передбачає, що виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця (за особистою письмовою згодою працівника).

Крім того, законодавство забороняє будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством (ч.1 ст.25 Закону). Таким чином, жодні обов’язки працівника відкривати рахунок для виплати зарплати в банку, обраному роботодавцем, не передбачені законом. Тож якщо громадянин звернеться до суду, договір із банком можуть визнати недійсним (якщо угоду уклали вимушено, під примусом роботодавця).

Нагадуємо й про інші законодавчі положення, які гарантують вільний вибір способу оплати праці. Так, у ст.22 Закону йдеться, що суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку ухвалювати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами та колективними договорами.