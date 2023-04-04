Котлети з картоплі та гречки з грибами — смачна пісна чи вегетаріанська страва, ситна й ароматна.

На 13 котлет:

500 г картоплі (відвареної в мундирі)

250 г гречки (відвареної до готовності)

200 г печериць

1 середня цибулина

маленький пучечок кропу

1 неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

борошно чи сухарі (для панірування)

олія

Цибулину, нарізану дрібними кубиками, обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування вологи. Трохи посолити. Дати охолонути. Картоплю почистити, розім’яти товкачиком. Додати гречку, розім’яти разом товкачиком. Викласти гриби з цибулею та посічений кріп. Посолити, поперчити. Ретельно перемішати руками.

Зліпити вологими руками котлети. Обкачати в борошні (сухарях). Смажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків (приблизно по 4 хв.). Готові викласти на паперовий рушник.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.