Котлети з картоплі та гречки з грибами — смачна пісна чи вегетаріанська страва, ситна й ароматна.
На 13 котлет:
- 500 г картоплі (відвареної в мундирі)
- 250 г гречки (відвареної до готовності)
- 200 г печериць
- 1 середня цибулина
- маленький пучечок кропу
- 1 неповна чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- борошно чи сухарі (для панірування)
- олія
Цибулину, нарізану дрібними кубиками, обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування вологи. Трохи посолити. Дати охолонути. Картоплю почистити, розім’яти товкачиком. Додати гречку, розім’яти разом товкачиком. Викласти гриби з цибулею та посічений кріп. Посолити, поперчити. Ретельно перемішати руками.
Зліпити вологими руками котлети. Обкачати в борошні (сухарях). Смажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків (приблизно по 4 хв.). Готові викласти на паперовий рушник.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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