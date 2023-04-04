Перелік рецептурних ліків не розширюється. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати і за електронним рецептом. А ті ліки, які відпускались без рецептів – надалі будуть відпускатись без рецептів, інформує Національна служба здоров’я України.
На час перехідного періоду, який діятиме на час воєнного стану, пацієнт зможе самостійно обрати, який рецепт отримувати – електронний чи паперовий.
- Відпуск рецептурних лікарських засобів за електронним рецептом не означає включення до програми “Доступні ліки”. Тобто вартість ліків пацієнт оплачує самостійно.
- На пільгові препарати, які відпускаються за кошти місцевих бюджетів або інших програм, а також ліки екстемпорального виготовлення – тобто ті, що виробляються безпосередньо в аптеці за рецептом лікаря, як і раніше продовжить діяти паперовий рецепт.
- Призначати рецептурні ліки зможе лікуючий лікар як державного, так і приватного закладу або ж лікар-ФОП. При цьому наявність декларації у пацієнта або договору у закладу з НСЗУ – не обов’язкова.
- Пацієнти, які не мають мобільного телефону або бажають отримати продубльований на папері рецепт, можуть попросити лікаря надрукувати його у вигляді інформаційної довідки. Підпис та печатка на довідці НЕ потрібні. Також лікар випише паперовий рецепт при відсутності електроенергії чи інтернету. Електронний рецепт приходитиме на мобільний телефон пацієнта у вигляді СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
- Ліки за електронним рецептом можна буде придбати у будь-якій аптеці, адже до 1 квітня всі аптеки зобов’язані підключитися до електронної системи охорони здоров’я. Для погашення е-рецепту достатньо повідомити фармацевту номер рецепта та код його погашення.
- З е-рецептом пацієнт отриму цілий ряд переваг. Зокрема, можливість отримання повторного е-рецепту дистанційно. Якщо пацієнт має гостре чи хронічне захворювання або потребує продовження лікування – електронний рецепт можна отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря. Для цього в Електронній системі охорони здоров’я має бути зафіксований діагноз та призначення від лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.
- Також функціонал е-рецепта дозволяє погасити рецепт на меншу кількість лікарського засобу, ніж зазначену в рецепті. Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Натомість пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу та частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету.
- Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби мають серйозний вплив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Тому вони є рецептурними у багатьох країнах світу. Ця норма не є новою. До того ж існують ситуації, коли здоровʼя жінки вимагає комплексної діагностики та лікування, а тому не має обмежуватися виключно застосуванням контрацептиву.
- Є деякі обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в аптеках завжди можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. А фармацевт підкаже, які засоби можна вільно купити без рецепту.
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