Перелік рецептурних ліків не розширюється. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати і за електронним рецептом. А ті ліки, які відпускались без рецептів – надалі будуть відпускатись без рецептів, інформує Національна служба здоров’я України.