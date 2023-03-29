У березні в гусей триває яйцекладка. Одного гусака достатньо на 2—3 самки. Готовність до висиджування гуска виказує так: непокоїться, перевалюється при ходьбі, опускає хвіст, встилає гніздо пір’ям, соломою, камінцями. Сідає на нього, хоча не несеться.

Важливо підготувати для несучок умови. Підлогу в пташнику встелити тирсою і соломою шаром 5 см. Температура в приміщенні в цей час має бути не нижче 16—20 градусів. Знадобиться штучне освітлення. Світловий режим має тривати 13—15 год. на добу.

Гнізда облаштовують у затишних місцях. Їх можна зробити з низьких і широких плетених кошиків, дерев’яних коробок або ящиків. Усередину кладуть солому, м’яке сіно, теплу тканину. Також можна підкласти штучні яйця, щоб гуски знали, де нестися.

Перші яйця повинні бути знесені в гніздо. Тоді навіть при вільному утриманні гуска повертатиметься до гнізда, щоб покласти яйце.

Важливо забезпечити птиці повноцінне харчування, але не допускати ожиріння. Неправильне харчування може бути причиною того, що гуски не несуться. Дають овес, ячмінь, пшеницю, бобові, комбікорм, варені коренеплоди, тваринні корми (рибне та кісткове борошно), сіно тощо. На добу птиця має отримувати 2 г солі. Поставте також мисочку з товченою крейдою і яєчною шкаралупою. Оптимальна вага корму на день — 500 г.

Дуже позитивно на спарювання впливає наявність поруч водойми. Можна просто вкопати неподалік тазик із водою. Якщо яйця потрібні для виведення пташенят, їх збирають, а потім підкладають під несучку, щоб гусенята з’явилися в один час. Зберігають протягом 7—10 днів у прохолодному приміщенні, поклавши набік. Щоб гуска висиділа всіх пташенят, яєць в гнізді повинно бути до 12—15 штук.

Валентина ОМЕЛЯНЧУК.