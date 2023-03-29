Якщо власник закладу, директор, охоронець чи продавець мають намір це зробити, ви можете вимагати в них пред’явити документи, які є підставою для обшуку, адже таких повноважень вони не мають, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Водночас, якщо в охоронців магазину виникають сумніви чи підозри щодо котроїсь особи, то вони мають змогу слідкувати за товаром у торговельній залі, а також за діями покупця стосовно цього товару за допомогою камер спостереження (за їх наявності).

Охоронець має право викликати поліцію за умови, якщо:

на виході з супермаркету спрацювала противикрадальна рамка;

камери спостереження зафіксували, що покупець щось викрав;

покупці помітили крадія і повідомили про це охоронця.

Вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон. Відповідно до ст.29 Конституції України та ст.289 Цивільного кодексу України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Якщо ви проти огляду, але охоронець погрожує чи не випускає вас із магазину — викликайте поліцію.