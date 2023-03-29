Медична допомога при гострому інфаркті міокарда входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інфаркт отримує всю необхідну екстрену діагностику безоплатно. І в разі підтвердження діагнозу — повний спектр медичної допомоги також. За лікування інфаркту заплатить Національна служба здоров’я України, запевняють у відомстві.

Медзклади, які уклали договір із НСЗУ на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують від неї гроші за надану пацієнтам допомогу за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта:

25261 грн — без проведення стентування;

43573 грн — із проведенням стентування (стенти Програма медичних гарантій не покриває; заклади охорони здоров’я отримують їх шляхом централізованих закупівель МОЗ).

Безоплатними для пацієнта в межах пакета є:

первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій ;

екстрена діагностика;

безперервний моніторинг стану пацієнта;

цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення її групи та резус-фактора, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів;

цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження);

проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця та відновлення максимально можливого кровотоку, як мінімум за однією інфаркт-залежною артерією;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

безоплатні ліки та лікарські засоби з Нацпереліку ліків;

медична реабілітація в гострому періоді;

харчування.

Повний перелік безоплатних послуг і вимоги до закладів, які надають допомогу за пакетом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).

У яких випадках медична допомога безоплатна:

при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;

при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;

при самозверненні пацієнтів у невідкладному стані.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити згідно з маршрутом пацієнта безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на надання послуг із лікування гострого інфаркту. Саме в такому медзакладі спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження, в тому числі ангіографічне дослідження коронарних судин. Адже НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медзакладами, які мають ангіограф.

Знайти лікарні, які уклали договір із НСЗУ за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», можна на дашборді https://cutt.ly/A8ZhWkY (сторінка 3). У полі «Напрям, група послуг» потрібно обрати відповідний напрям — заклади відобразяться на мапі.