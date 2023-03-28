Найсмачніші пісні млинці: тоненькі, ніжні, з приємним вершковим смаком і ароматом ванілі.

300 мл вівсяного молока

90 мл газованої води

чверть чайної ложки солі

1 столова ложка цукру

130 г борошна

1 чайна ложка розпушувача (без гірки)

1 столова ложка олії (без запаху)

1 чайна ложка ванільного цукру

Попередньо просіяне борошно змішати з цукром, сіллю, ваніллю та розпушувачем. Влити більшу частину вівсяного молока, ретельно розмішати до однорідності. Долити молоко, що залишилось, розмішати, щоб не було грудочок. Накрити плівкою, залишити за кімнатної температури на 25 хв. Після цього влити олію та газовану воду (завдяки якій млинці вийдуть із дірочками), розмішати.

Тісто виходить не густим, за консистенцією, як на звичайні млинці. Смажити млинці на змащеній олією сковорідці з обох боків до рум’яності. Якщо тісто загусте і млинці виходять товстими, можна долити ще трохи газованої води. Виходить 10 млинців (діаметр сковорідки 24 см).

Якщо покласти менше цукру та не додавати ваніль, такі пісні млинці можна готувати з несолодкими начинками.