Якщо вашою метою є отримання багатого врожаю, то вуса в полуниці слід видаляти двічі.

Вперше — навесні, з початком вегетаційного періоду. Тоді рослини розподіляють свої поживні речовини, і якщо встигнете видалити вуса, то пожива надходитиме до самих плодів, сприяючи їх збільшенню.

Вдруге вуса обрізують ближче до кінця літа. Майте на увазі, що відростки зазвичай дуже міцні, тому спроби відірвати їх руками можуть погано закінчитися. Якщо вирвати рослину разом із коренем, відновити її навряд чи вдасться.

Коли ж хочете замінити частину кущиків на свіжі або просто розширити плантацію, то вусам потрібно дати підрости, а потім акуратно відсадити перші розетки на окрему грядку, обрізавши все зайве.