1. Читання відволікає. Воно допомагає абстрагуватися від жахливої реальності, постійного перегляду новин і бодай на деякий час забути про війну, переконують у Психологічній підтримці.

Можна взяти за звичку читати під час повітряної тривоги. Це допоможе з користю згаяти час і відволіктись від місця й ситуації, в яких опинилися. Якщо довго читаєте, настає момент, коли існує лише книга й ви. Такі моменти дуже корисні, аби перемкнути увагу.

2. Стимулює пізнання. Деякі книжки — з історії, філософії, культури та політики — допомагають краще відрефлексувати те, що відбувається в Україні зараз. А також поглибити знання про становлення нашої нації, зрозуміти, які були передумови й причини кривавої війни, а часом навіть і заспокоїтися.

3. Зберігає психічне здоров’я. Читання допомагає знизити тривожність, сфокусуватися на моменті тут і зараз і навіть краще спати.

А ще воно знижує стрес. Читаючи, немов ставиш на паузу всі турботи, починаєш більш методично дихати й ніби повертаєшся до звичного життя. Також поновлює емоційний ресурс, допомагає мозку впоратися з невідомістю.

4. Додає сил і витримки. Особливо це стосується книжок, які описують події, схожі на ті, що переживають зараз українці.

Досвід тих, хто жив під час Другої світової, дає розуміння, що все закінчиться і ми зможемо це переосмислити й передати свій досвід далі. Під час читання книжок, де описується війна, приходить усвідомлення, що люди вже проходили через подібне, відчуваєш подвійну емпатію до персонажа й асоціюєш себе з ним.

5. Нагадує, що життя триває. Психологи радять за можливості повертатися до звичних ритуалів. І читання — одна з таких активностей, доступна зараз усім.

Це те заняття, що допомагає відчувати себе, як у мирний час, коли можна було просто сісти та спокійно почитати книгу. Це ритуал, який допомагає знаходити часточку нормальності в своєму житті й нагадує, що воно продовжується навіть під час війни.

6. Книжки — чи не найпростіший спосіб навчатися нового навіть у бомбосховищі. А після війни отримані знання обов’язково знадобляться. Ви зможете бути корисними для оточення.

Фахова література завжди дає мотивацію для розвитку та поштовх рухатися в майбутнє.