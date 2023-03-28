Підкажіть, як можу отримати пенсію померлого дідуся і які документи для цього потрібні?

Алла.

Це можна зробити, подавши заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера як безпосередньо в сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно: через вебпортал електронних послуг ПФУ, роз’яснюють у відомстві.

Перелік документів, які вам треба надати для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю вашого дідуся, є однаковим при офлайн- і онлайн-зверненні. Разом із заявою до Фонду надається свідоцтво про смерть; документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим; документ, що посвідчує особу заявника; реквізити банківського рахунку. Крім того, члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні. Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненнями, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документа, який посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть також додається свідоцтво про право на спадщину.

Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.

Недоотримана пенсія виплачується органами ПФУ шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо в одержувача він відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка»: в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний

код.

ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ВИПЛАТУ НЕДООТРИМАНОЇ ПЕНСІЇ ЧЕРЕЗ ВЕБПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПФУ

Крок 1. Авторизуйтесь на вебпорталі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. Перейдіть у розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та оберіть вкладку «Заява на виплату недоотриманої пенсії».

Крок 3. Заповніть поля електронної заяви, що з’явиться на екрані.

Крок 4. Додайте до заяви скан-копії необхідних документів.

Крок 5. Дайте згоду на передачу та обробку персональних даних і натисніть «Сформувати заяву».

Крок 6. Відслідковуйте статус обробки заяви в розділі «Мої звернення».

Важливо: скановані копії документів, які додаються до заяви на недоотриману пенсію, мають містити чітке та повне зображення тексту та його реквізитів.