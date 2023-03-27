В одній баночці — два інгредієнти для цієї страви. Консервовану квасолю покладемо в салат, а з рідини від неї зробимо пісний майонез.

Салат:

260 г консервованої червоної квасолі

3 середні картоплини

1 середня морквина

2—3 середні солоні огірки

1 середній свіжий огірок

пів пучечка зеленої цибулі

сіль (за смаком)

Майонез:

120 мл рідини від квасолі

330 мл олії (без запаху)

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

2 чайні ложки соку лимона

0,5 чайної ложки готової гірчиці

Для майонезу в склянку злити рідину з квасолі (знадобиться 120 мл). Додати до рідини сіль і цукор. Збити занурювальним блендером на пишну піну (ємність для збивання обирайте вузьку та високу). Тонкою цівкою поступово влити олію, збити на середніх обертах блендера — суміш буде густішати. Якщо майонез не загуснув до бажаної консистенції, влити ще трохи олії, збиваючи масу. Наприкінці додати сік лимона та гірчицю, збити кілька секунд до об’єднання всіх продуктів. Виходить 450 г майонезу, який можна зберігати в холодильнику до 4—5 днів.

Для салату картоплю та моркву відварити в мундирах, охолодити. Нарізати кубиками всі овочі. Цибулю посікти. Викласти в миску разом із квасолею, засмачити майонезом, посолити.