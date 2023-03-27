Мало яка рослина прикрашатиме ваш квітник у грудні. Навіть найвитриваліші квіти — хризантеми, і ті за серйозних холодів здаються. А от декоративна капуста і взимку притягуватиме захоплені погляди.

За своєю красою вона може стати гідною конкуренткою королеві квітника — троянді. Її головки дуже довго зберігають декоративність у зрізаному вигляді. Тож зрозуміло, чому ця рослина набула такої популярності. Все, що вам потрібно, — купити пакетик з насінням та висіяти його на розсаду.

Посів розпочинають у березні. Перед тим корисно замочити насіння у 1-відсотковому розчині марганцівки. Краще відразу висіяти в окремі стаканчики з дренажним отвором у денці. Так рослини не зазнають стресу при пікіруванні, не травмується їхня коренева система.

Ґрунтосуміш можна приготувати з дернової землі, перегною, торфу та піску (2:1:1:1). Або ж по одній частині дернової землі та піску і 2 частини перегною. Насіння заглиблюють у ґрунт на 10 мм. Підійдуть для вирощування і торф’яні таблетки. Розсаду висаджують на грядки разом із ними. Це максимально сприяє процесу приживлюваності сіянців на новому місці.

До появи сходів горщечки накривають поліетиленовою плівкою. До проростання сходів температуру підтримують у межах 18—20 градусів і захищають від сонячних променів. Потім знижують до 12—14 градусів. Це допоможе уникнути витягування паростків. Забезпечують яскраве, але розсіяне освітлення. Адже якщо сіянцям не вистачатиме світла, вони також витягуватимуться. Якщо насіння висівали з подальшим пікіруванням, то розпікірувати розсаду потрібно, коли сформуються 2—3 справжні листочки. Паростки при пересадці можна заглибити до самих сім’ядольних листочків. Землю навколо обережно ущільнюють.

Декоративна капуста любить рясні поливи. Але якщо вологи буде забагато, сіянці можуть захворіти на чорну ніжку. Це чи не найпоширеніша хвороба розсади, яку спричиняє надмірний полив. Для профілактики, до речі, насіння перед посадкою можна обробити протигрибковим препаратом — фунгіцидом.

За 2 тижні до висадки на постійне місце рослини загартовують: щодня ненадовго виносять на свіже повітря, поступово збільшуючи час.

Висаджують на постійне місце на початку травня за схемою 40х40 см. Культура досить холодостійка, тож зазвичай проблем із приживлюваністю розсади не буває. Садять у похмуру погоду або ввечері.

До речі, висаджують цю красу і в горщиках та контейнерах: по 3 рослини в кожен просторий горщик. Узимку ємності з рослинами можна буде забрати в приміщення, і вони ще певний час тішитимуть своєю красою. Просто неймовірний вигляд мають бордюри з головок декоративної капусти.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.