Збільшуючи кількість цукру в своєму раціоні, ми підвищуємо кількість спожитих калорій. А коли людина споживає більше, ніж витрачає, зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, застерігають у МОЗ. Тож аби жити здоровіше та довше, варто звернути увагу на свій раціон, зокрема на напої, які споживаєте, а також кількість цукру в них.

НОРМА СПОЖИВАННЯ

ВООЗ рекомендує зменшити споживання вільних цукрів до 5—10 відсотків енергії, яку ми споживаємо.

Для середньостатистичної дорослої людини (із денним споживанням 2000 ккал), 10 відсотків — це не більше 50 г цукру на день (приблизно 10 ч.л. без гірки).

СКІЛЬКИ ЙОГО В ПРОДУКТАХ

Варення та джеми — до 60 г цукру в 100 г.

Молочний шоколад — до 56.

Печиво та торти — до 40—50.

Готові сніданки — до 20—25.

Йогурти з наповнювачами — до 20.

Кетчуп та солодкі соуси — до 20.

Солодкі напої (соки, солодкі газовані напої) — до 15 г у 100 мл.

ЧИТАЙТЕ ЕТИКЕТКИ!

Декстроза, фруктоза, концентрати фруктових соків, мед, сахароза тощо — це все додані цукри. Тож зважайте на це, обираючи напої та продукти в магазині.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІТЕЙ

До трьох років дітям не варто споживати доданий цукор, а старшим цього віку необхідно обмежити споживання вільного цукру до 50 г, а ще краще — до 25 г на добу.