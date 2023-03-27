Із 1 січня триває кампанія з декларування доходів, одержаних протягом 2022 року. Так, громадяни та фізичні особи-підприємці мають до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан і до 1 серпня включно сплатити податкові зобов’язання.

Доходи, які обов’язково декларувати:

✔ із яких під час нарахування податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не утримувався;

✔ від особи, яка не є податковим агентом (зокрема, від здачі в оренду чи продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо);

✔ спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

✔ від продажу інвестиційних активів;

✔ іноземні доходи;

✔ додаткове благо, зокрема, пробачений (анульований) борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25 відсотків мінімальної річної зарплати на початок звітного року (зараз це 20100 грн).

Податковими агентами можуть бути роботодавець, банк, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії. Тож, оскільки вони вже утримали та сплатили податки з доходів громадян, подавати декларацію не потрібно.

Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф — 340 грн. За повторне порушення він збільшується до 1020 грн.

Важливе нововведення стосується тих українців, які під час війни отримували міжнародну грошову допомогу, а також скористалися правом захисту в інших країнах світу. У цьому році вони теж мають подати податкову декларацію за 2022 рік.

Такі виплати треба декларувати як іноземні доходи, але ПДФО та військовий збір сплачувати не треба. Тобто в декларації зазначається лише сам факт отримання грошей.