Цей торт — справжнє шоколадне диво! Дійсно дуже схожий за смаком на цукерки трюфелі. Десерт в міру солодкий, вологий, ніжний.

Тісто на форму 22 см:

250 г борошна

200 г цукру

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка соди

3 середні яйця

110 мл олії

60 г какао

200 мл окропу

Крем:

1 банка згущеного молока (360–380 г)

100 г какао-порошку

500 г молока

90 г темного шоколаду

Просочення:

близько 150 мл молока

Глазур:

80 г молочного шоколаду

40 г вершкового масла

ТІСТО. Просіяти в миску борошно, розпушувач, соду. Додати сіль, цукор, перемішати. Викласти яйця, влити олію, перемішати до однорідності. Какао окремо залити окропом, перемішати. Перелити какао до загальної маси, перемішати. Тісто виходить густим, з ложки ліниво сповзає.

Форму застелити пергаментом, викласти тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 50 хв.

КРЕМ. Згущене молоко змішати з какао, розтерти, щоб не було грудочок. Влити поступово коров’яче молоко, розмішати до однорідності. Поставити на середній вогонь, помішуючи, довести до кипіння. Зменшити вогонь, варити, помішуючи, близько 5 хв. Зняти з плити. Викласти в гарячий крем шматочки шоколаду, перемішати до однорідності. Як охолоне, крем загусне. Його не треба охолоджувати, можна одразу збирати торт.

Крем дуже смачний — можна їсти як самостійний десерт або подавати до сирників, млинців, наповнювати тістечка.

ЗБИРАЄМО ТОРТ. Охолоджений корж розрізати на 3 частини. Викласти першу частину в форму, просочити звичайним молоком. На корж розподілити половину крему. Накрити 2-м коржем, трохи притиснути. Просочити молоком, розподілити другу частину крему. Накрити 3-м коржем, трохи притиснути, просочити молоком. Прикрити зверху плівкою, щоб не завітрився. Поставити в холодильник на ніч. Дістати торт із форми.

ГЛАЗУР. Масло та шоколад розтопити на водяній бані. Полити торт глазур’ю, акуратно розподілити. За бажання декорувати тертим шоколадом чи посіченими горішками. Шоколадна глазур на охолодженому торті застигає дуже швидко.