Оскільки мінімальна заробітна плата зросла, то скільки треба сплатити добровільного пенсійного внеску, аби до страхового стажу з 1 квітня було зараховано повний місяць?

Леонід РИЖУК.

У зв’язку зі зміною величини мінімальної заробітної плати, з 1 квітня також зміниться й розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, роз’яснюють у ПФУ.

Щоб до вашого страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Тобто вам потрібно сплатити не менше 1760 грн (22 відсотки х 8 тис. грн, де 8 тис. грн — розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року).