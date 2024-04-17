Домовляюся про купівлю авто у свого знайомого, без перереєстрації. Машина на газу, але встановлення газового обладнання не вписано в її техпаспорт. Чи обов’язково це робити та що для того потрібно, які документи?

Володимир.

За правилами дорожнього руху, встановлення газового обладнання вважають переобладнанням автомобіля. Отож після його встановлення авто потрібно перереєструвати в сервісному центрі МВС, інформують у відомстві. ГБО обов’язково має бути вписаним у техпаспорт авто, інакше водієві загрожує штраф 340 грн. У разі повторного порушення правоохоронні органи можуть позбавити його водійського посвідчення на термін від трьох до шести місяців.

Державну перереєстрацію переобладнаних транспортних засобів проводять на підставі документів про їх відповідність вимогам безпеки дорожнього руху.

Для перереєстрації автомобіля з ГБО водієві необхідно знову звернутися до сервісного центру МВС із сертифікатом відповідності й такими документами:

заява на перереєстрацію авто (отримують у сервісному центрі);

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

акт приймання—передачі автомобіля;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності або акт технічної експертизи.

Документи оформлюють протягом дня, вартість послуги в сервісі та МВС — 862 грн. Після завершення перереєстрації власникові надають новий техпаспорт автомобіля із зазначенням ГБО.