ОРГАНІКА:

Перегній або компост — 3–5 кг на кв.м пристовбурного кола, перекопують.

Курячий послід — 10-літрове відро на третину заповнити послідом та залити водою. Настояти 2 доби та розбавити водою у пропорції 1:15. У сухому вигляді — 150 г посліду на кв.м.

Коров’як (1:10, настоюють 10 днів).

Деревний попіл — 200 г на кв.м.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА:

Азотні: сечовина (30 г на кв.м або 200 г на 10 л води), аміачна селітра (30–40 г на кв.м або стільки ж на 10 л води).

Калійні: сульфат калію (40 г на кв.м або на відро води).

Фосфорні: суперфосфат (30–40 г на кв.м або на відро води).

Азотно-фосфорні: нітроамофоска (30–40 г на відро води або на кв.м).

Можна використовувати комплексні добрива, які містять усі три елементи. Або ж змішувати органіку з міндобривами: на 10 л води — 500 г коров’яку, 25 г сечовини, 40 г сірчанокислого калію, 50 г суперфосфату.

Важливо! Норма внесення залежить від багатьох факторів, зокрема, складу ґрунту. Сухі добрива прикопують, а потім ретельно поливають пристовбурні кола.. Підживлювати краще ввечері або в похмуру погоду. Вносять добрива не біля штамба, а по периметру крони. Після підживлення пристовбурні кола мульчують.

Якщо добрива закладали в посадкову яму при посадці саджанців, то перші 3 роки після посадки яблуні не підживлюють, бо їм вистачає запасу цих речовин.

Іван СИМАКОВ, садівник.