Це дуже й дуже смачно! Я готую таку закуску з бринзи чи адигейського сиру. Сир виходить гострим, ароматним, соковитим. Покладеш шматочок на хлібець і — з чаєм.

500 г бринзи

1 склянка оливкової олії

1 лимон

1 пучечок свіжого розмарину (або чебрецю)

2 середні зубчики часнику

соняшникова олія (без запаху)

Бринзу обирайте таку, щоб можна було нарізати кубиками. Оливкову олію налити в скляну посудину (з кришкою). Гілочки розмарину (чебрецю) вимити й обсушити. Листочки обірвати та дрібно нарізати. Додати до олії. З лимона натерти дрібно цедру, додати до олії. (Сам лимон, точніше його сік, можна використати замість оцту при приготуванні салату). Часник вичавити та додати до олії. Ретельно перемішати — маринад готовий.

Бринзу нарізати кубиками по 1,5 см. На дно посудини налити трохи маринаду. Викласти шар бринзи. Полити маринадом. Потім знову розкласти бринзу, тоді маринад. І так поки бринза закінчиться. Залишки маринаду вилити зверху.

Хто любить гостріше, кожен шар бринзи посипати меленим чилі.

Тепер беремо нейтральну за смаком олію й заливаємо нею бринзу. Олія має повністю покрити сир. Якщо цього не зробити, шматочки виступатимуть з олії та псуватимуться.

Я розбавляю оливкову олію соняшниковою, щоб смак оливкової не перебивав, а доповнював смак бринзи.

Бринзу закрити кришкою та поставити в холодильник. Через 24 год. сир готовий до вживання. Що довше маринується бринза, то вона смачніша. Зберігається у холодильнику в закритому лотку від 2 до 4 тижнів. У нас вона «виживає» максимум тиждень. Якщо ваша теж довго «не прожила», в маринаді, що залишився, можна приготувати ще одну порцію бринзи (що я зазвичай і роблю).

А тепер розповім, як можна використовувати таку смачну бринзу.

Дуже смачно з чорним хлібом, поливши ароматною олією.

Маринована бринза облагородить навіть найпростіший зелений салат.

Традиційний гуцульський банош із маринованою бринзою має просто неперевершений смак.

Якщо змішати 3–4 столові ложки маринаду від бринзи з 2 столовими ложками лимонного соку, виходить дуже смачна заправка для овочевих салатів.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.