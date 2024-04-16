Кольрабі — одна з найбільш скоростиглих городніх культур. А ще — одна з найкорисніших і найсмачніших серед усіх інших представників капустяної родини.

СМАКУЄ ТА ЛІКУЄ

Салати з кольрабі, яку ще називають капустяною ріпою, нагадують приготовлені з редьки та редиски, тільки набагато ніжніші, адже в цій капусті відсутня властива їм гострота. А ще з нею можна варити овочеві супи, тушкувати з іншими овочами. До речі, чудово підходить для дієтичного харчування.

Неоціненна користь кольрабі і для схуднення. При регулярному вживанні дозволяє успішно знижувати масу тіла та надовго зберігати отримані результати. У ній багато мінералів, калію та кальцію, які необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи. Кольрабі має протизапальні властивості, її вживання — чудова профілактика інфекційних захворювань. Нормалізує роботу печінки, нирок і жовчного міхура, допомагає стабілізувати тиск, зміцнити стінки судин, вивести з організму шлаки та токсини, рекомендована й при атеросклерозі.

ВИРОЩУВАННЯ

Вирощувати кольрабі можна розсадою або висівати відразу у відкритий ґрунт. Як і будь-якій іншій капусті, їй необхідний регулярний полив, тоді виростає особливо ніжною та смачною. Щоправда, й капустянка її теж полюбляє. Підгортати кольрабі не потрібно, достатньо просто розпушувати міжряддя та виполювати бур’яни.

До сівби необхідно приступати в середині квітня. Занесіть на ніч у приміщення розсадний ящик із пухким поживним ґрунтом, полийте рожевим розчином марганцівки, а вранці висійте насіння на відстані 5 см одне від одного, заглиблюючи приблизно на 1 см. Потім поставте в тепле світле місце, накривши склом. При температурі 20 градусів сходи з’являються швидко. Щоб не витягувалися, через пару тижнів перенесіть ящик із розсадою в прохолодніше місце, можна підживити комплексним мінеральним добривом. Надалі за потреби сіянці акуратно поливайте. Розсаду можна не пікірувати, тільки видаляти слабші паростки. Наприкінці травня пересадіть у відкритий ґрунт. За два тижні до посадки знову внесіть підживлення, можна вже настій коров’яку (1:20).

Якщо висівати відразу у відкритий ґрунт, загущені сходи слід прорідити, залишаючи між сіянцями відстань 15–20 см. У процесі росту молоді рослини також підживлюють мінеральними добривами та органікою.

Місце вибирайте сонячне, далеко від споріднених з цією капустяною культурою хрестоцвітих рослин. З профілактичною метою відразу після посадки і потім ще кілька разів обпудріть кожен кущик деревною золою. У спеку поливайте щодня. Щойно стеблоплоди з ніжною, соковитою, ароматною м’якоттю досягають 10–15 см, їх можна споживати. А вже при подальшому зростанні кольрабі стає волокнистою. Втім, і листя, якщо воно не надто сухе й без пошкоджень, теж смакує.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.