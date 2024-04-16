Шахраї не полишають спроб легкої наживи, вигадуючи нові способи заволодіння чужими коштами.

Останнім часом почастішали спроби шахрайських дій, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

У МОМ наголошують, що ніколи не використовують гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах і переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Зокрема, ніколи не надавайте таку інформацію:

тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);

пін-код картки;

логін і пароль для інтернет-банкінгу;

коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Якщо у вас є запитання, можете зателефонувати на гарячу лінію Міжнародної організації з міграції ООН (із понеділка до п’ятниці з 9 до 17 год.) за номерами:

0 800 215 510 (безкоштовно для всіх операторів);

0(95) 106-55-55 (безкоштовно для Vodafone);

0(96) 106-55-55 (безкоштовно для Kyivstar).

Також можна написати на електронну пошту: smukrcfm@iom.int.

Якщо ж вам відомі випадки шахрайства, повідомляйте про це на сайті Кіберполіції за посиланням: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/